Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (13.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nach den massiven Gewinnen hätten zuletzt bei der Aktie von BioNTech Gewinnmitnahmen eingesetzt. Am Donnerstag sei das Papier mit einem Minus von gut sieben Prozent bei 101,63 Dollar aus dem Handel in New York gegangen. Am Freitagmorgen werde die Aktie bei Lang & Schwarz bei 87,02 Euro gehandelt. Am Montag habe die Aktie von BioNTech kurzzeitig die Marke von 100 Euro überspringen können, nachdem das Unternehmen starke Daten zu seinem am weitesten fortgeschrittenen Corona-Impfstoff-Kandidaten habe melden können.Die Analysten der Commerzbank würden dies aber nur als vorübergehende Kursdelle sehen. Sie hätten das Kursziel für BioNTech am Donnerstag von 119 auf 134 Dollar angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Der mit Pfizer entwickelte Impfstoffkandidat BNT162 des Mainzer Unternehmens sei in der Corona-Krise ein Leuchtfeuer der Hoffnung, habe Analyst Daniel Wendorff in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie geschrieben. Erste Zwischenergebnisse der dritten Studienphase seien exzellent. Er gehe in seinem Modell nun von einer sicheren Zulassung des Impfstoffs aus.Auch die Analysten der Privatbank Berenberg würden optimistisch bleiben. Analyst Zhiqiang Shu habe das Kursziel von 98 auf 126 Dollar angehoben und die Einstufung "buy" bestätigt. BioNTechs Mittel sei ein starker Wettbewerber im Rennen um einen Impfstoff und lasse einen hohen wirtschaftlichen Erfolg vermuten. Der Ergebnisse gäben zudem dem neuen mRNA-Ansatz auch bei der Bekämpfung von diversen Krebserkrankungen Recht.Diesen Optimismus teile auch "Der Aktionär". Dass es nach dem starken Anstieg zu Gewinnmitnahmen komme, sei nicht ungewöhnlich. Laufe nun aber alles nach Plan und die Zulassung komme tatsächlich bald, dürfte das Papier neuen Schwung erhalten. Zudem verfüge das Unternehmen über eine hochinteressante weitere Pipeline. Hier kann man in Zukunft noch einiges erwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.