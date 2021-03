Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

90,97 EUR +0,83% (16.03.2021, 10:22)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

107,88 USD +4,45% (15.03.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (16.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Zuletzt hätten insbesondere die Aktien der mRNA-Impfstoff-Vertreter wieder deutlich zulegen können. Dazu würden die Papiere von BioNTech, Moderna und CureVac zählen. Sie würden vom Stopp der Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca in vielen Ländern profitieren. Auch Johnson & Johnson - das Unternehmen habe vor Kurzem grünes Licht für seinen Corona-Impfstoff in der EU erhalten - gelte als Profiteur.Zuletzt seien in mehreren europäischen Ländern die Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca ausgesetzt worden, bis der Verdacht von möglichen Nebenwirkungen geklärt sei. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) habe bisher allerdings keinen Zusammenhang zwischen Thrombose-Fällen und dem AstraZeneca -Impfstoff feststellen können. Die Prüfung der Fälle werde aber fortgesetzt, habe die EMA am Montag in Amsterdam mitgeteilt. Die Sicherheitsexperten der EMA sollten am Dienstag beraten. Für Donnerstag sei eine Sondersitzung des Sicherheitsausschusses anberaumt worden.Die EMA halte weiter daran fest, dass die Impfungen fortgesetzt werden könnten. Die Vorteile durch den Schutz vieler Menschen vor einer schweren Covid-19-Erkrankung seien höher einzuschätzen als die Risiken möglicher Nebenwirkungen.In einigen Ländern seien Fälle von Thrombosen nach einer Impfung aufgetreten. Bei einigen Personen sei nach Angaben der EMA gleichzeitig eine ungewöhnlich geringe Zahl von Blutplättchen festgestellt worden. "Viele tausende Menschen in der EU entwickeln aus unterschiedlichen Gründen jedes Jahr Blutgerinnsel", habe die EMA mitgeteilt. Die Zahl der Fälle bei den geimpften Personen erscheine nicht höher als die bei der allgemeinen Bevölkerung.Das Papier bleibt ein langfristiges Top-Investment, so Marion Schlegel. Bei CureVac werde es in den kommenden Wochen spannend. Spätestens Anfang Juni werde hier mit einer Entscheidung der EMA zur Zulassung des eigenen mRNA-Impfstoffs erwartet. (Analyse vom 16.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link