Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

44,58 USD +11,31% (06.01.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.

(07.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Papier des erst im Oktober vergangenen Jahres an die Börse gegangenen deutschen Biotech-Unternehmens kenne derzeit einfach kein Halten. Zum Wochenauftakt habe die BioNTech-Aktie im US-Handel erneut mehr als 11% zugelegt. Bereits in den Wochen zuvor habe sich der Titel schon mehr als verdreifacht. Bei 45 USD sei der BioNTech-Aktie der Sprung auf ein neues Allzeithoch gelungen. Im deutschen Handel am heutigen Dienstag lege das Papier weiter und habe bei 44,50 Euro einen neuen Rekordstand markiert. Beflügelt hätten dabei wohl weiterhin die vielversprechenden Nachrichten der vergangenen Woche. BioNTech habe präklinische Daten für seinen neuartigen CAR-T-Zelltherapieansatz in soliden Tumoren im Fachmagazin Science veröffentlicht.Die BioNTech-Aktie zeige weiterhin extreme Stärke. In jede kleinere Korrekturbewegung werde schnell wieder hineingekauft. Mittlerweile sei das Papier aber wirklich heiß gelaufen. Nun biete es sich durchaus an, für einen Teil der Position Gewinne mitzunehmen. Den Rest sollte man angesichts der langfristig weiter hervorragenden Perspektiven mit nachgezogenem Stopp weiter laufen lassen, Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.01.2020)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:43,23 EUR +8,89% (07.01.2020, 15:35)