Pharmazeutische Aktien stünden nun unter Druck, da die Pandemie, die in den letzten zwei Jahren als Hauptrisikofaktor gegolten habe, nun Inflationsängsten, einer strafferen Geldpolitik, dem Krieg in der Ukraine und steigenden Rohstoffpreisen weichen müsse.



BioNTech werde am 9. Mai die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2022 vorlegen.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

140,55 EUR +1,12% (27.04.2022, 15:30)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

147,95 USD -4,61% (26.04.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (27.04.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BioNTech: Aktie versucht, den Abwärtstrend zu stoppen - AktiennewsDas deutsche Unternehmen BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) entwickelte in Zusammenarbeit mit dem US-Riesen Pfizer einen mRNA-Impfstoff und war einer der größten Nutznießer der Coronavirus-Pandemie, so die Experten von XTB.Mit dem langsamen Abklingen der Pandemie würden sich die Pharmaaktien jedoch auf dem Rückzug befinden:Das Unternehmen habe damit geworben, dass seine Impfstoffe wirksamer seien als die der Konkurrenz und die Geimpften dank einer neuen Technologie kaum beeinträchtigen würden.Die Aktien des Unternehmens seien von 30 Dollar im März 2020 auf fast 400 Dollar im Sommer 2021 gestiegen, ein Anstieg von fast 1.000%.In der Spitze habe das Unternehmen eine Rekord-Nettogewinnspanne von fast 77% verzeichnet. Der Nettogewinn für 2021 habe bei 10,2 Mrd. USD gelegen, was einen massiven Anstieg gegenüber dem Nettogewinn von 15,2 Mio. USD im Jahr 2020 darstelle. Es werde geschätzt, dass Pfizer und BioNTech mit dem Verkauf von Impfstoffen mehr als 37 Mrd. USD netto verdient hätten.Die mRNA-Technologie gehe über die Coronavirus-Pandemie hinaus und könnte in den kommenden Jahren zusammen mit CRISPR einer der wichtigsten Trends in der modernen Medizin sein. BioNTech und Moderna seien die führenden Unternehmen aus der westlichen Welt, würden sich aber einer wachsenden Konkurrenz durch das chinesische Unternehmen Zheinjang gegenüber sehen, das seine Produktionskapazität kürzlich verdoppelt habe.Am 26. April habe BioNTech zusammen mit Pfizer einen Antrag in den USA eingereicht, um eine Auffrischungsdosis für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren zuzulassen, und sie würden planen, denselben Antrag auch in der EU zu stellen. Obwohl der Impfstoffmarkt nicht verschwunden sei und BioNTech weiterhin produziere und verkaufe, würden die Anleger nun einen deutlichen Rückgang der Einnahmen erwarten, was sich negativ auf den Aktienkurs ausgewirkt habe.Das Unternehmen verfüge nachweislich über starke Produktions- und Logistikkapazitäten, die dazu beigetragen hätten, die Ausbreitung der Pandemie auf globaler Ebene einzudämmen, und die künftige Zusammenarbeit mit Pfizer könnte dazu beitragen, die Verbreitung der mRNA-Technologie, die von den Wissenschaftlern immer besser verstanden werde, auszuweiten.