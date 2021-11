Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (23.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie starte wieder durch. Der Titel sei am Montag mit einem Plus von mehr als elf Prozent auf 321,71 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Damit habe das Papier gleich mehrere wichtige Hürden überwinden können: den horizontalen Widerstand im Bereich von 300 Dollar sowie auch die 90-Tage-Linie.Der Biotech-Titel profitiere von dem wieder zunehmenden Impftempo und auch der Diskussion um mögliche Impfpflichtungen, die für BioNTech wie ein Impfstoff-Abnahme-Abo zu sehen wären.Zuletzt habe es Diskussionen gegeben, dass der Impfstoff von BioNTech knapp werden könnte und deswegen bei den Boostern vermehrt der Impfstoff von Moderna eingesetzt werden solle. Nun habe BioNTech aber nachgelegt. BioNTech wolle nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in der kommenden Woche eine Million zusätzliche Corona-Impfdosen ausliefern. Das habe der geschäftsführende Minister am Montag vor der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) gesagt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus GMK-Kreisen erfahren habe. Zuerst habe die "Rheinische Post" (Dienstag) darüber berichtet.Damit sollten in der kommenden Woche statt zwei Millionen dann drei Millionen Dosen zur Verfügung stehen. Zuvor sei bekannt geworden, dass die BioNTech-Mengen in diesem Jahr begrenzt seien. Spahn habe mit einer entsprechenden Ankündigung Unmut hervorgerufen. Er habe daraufhin auch angekündigt, dass sich die Regierung um eine Vergrößerung der Mengen bemühe. BioNTech habe mitgeteilt, man prüfe die Kapazität.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät daher die Gewinne laufen zu lassen! (Analyse vom 23.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)