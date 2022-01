Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (26.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech habe die erste klinische Studie zur Untersuchung eines speziell auf die Omikron-Variante zugeschnittenen Corona-Impfstoffs begonnen. Dabei sollten die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten geprüft werden. Die Aussicht auf eine Zulassung gebe der Aktie auch am Mittwoch Auftrieb.Im vorbörslichen US-Handel liege BioNTech mit 4,5 Prozent auf 163,50 Dollar im Plus, nachdem die Aktie bereits am Dienstag 3,7 Prozent zugelegt habe. Zuvor sei BioNTech allerdings über Wochen massiv eingebrochen und zuletzt stark überverkauft gewesen.Die Anpassung des Impfstoffs habe laut dem Unternehmen das Ziel, vor Omikron einen ähnlichen Schutz zu bieten, "wie wir ihn bei vorherigen Varianten beobachtet haben, der aber gleichzeitig länger anhält". Impfstoffe böten nach wie vor einen hohen Schutz vor schweren Verläufen durch Omikron, so BioNTech-Chef Ugur Sahin.Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) habe bislang noch nicht erklärt, ob sie einen an Omikron angepassten Impfstoff mit einer anderen Zusammensetzung als bei dem derzeit verwendeten Vakzin für notwendig halte.Omikron verbreite sich rasend schnell und sorge täglich in vielen Regionen für Rekordzahlen bei den Neuinfektionen. Deswegen und angesichts der Tatsache, dass BioNTech zuletzt massiv überverkauft gewesen sei, sei es nachvollziehbar, dass die Aktie zur Gegenbewegung angesetzt habe. Bleibe das Sentiment positiv, könnte der Titel zeitnah in Richtung 200 Dollar vorstoßen. In Anbetracht des Potenzials von BioNTech beim Kampf etwa gegen Krebs sind langfristig deutlich höhere Kurse drin, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.01.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: