(Mit Material von dpa-AFX)



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

93,84 EUR +0,68% (01.04.2021, 09:27)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

109,19 USD +4,55% (31.03.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (01.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die für das erste Quartal in der Europäischen Union erwartete Menge an Corona-Impfstoffen werde nach offiziellen Angaben erreicht. Bis Ende der Woche würden 107 Millionen Impfdosen an die EU-Staaten ausgeliefert, habe die EU-Kommission am Mittwoch bekannt gegeben.Die Liefermenge für das erste Quartal einschließlich der laufenden Woche betrage für BioNTech/Pfizer 67,5 Millionen, für AstraZeneca 29,8 Millionen und für Moderna 9,8 Millionen Dosen. Die EU-Kommission habe zuletzt ein Ziel von etwa 100 Millionen Impfdosen für das erste Quartal und bis zu 360 Millionen für das zweite Quartal gesteckt.Nach mehreren positiven News habe sich zuletzt unter den Aktien der Impfstoffhersteller vor allem BioNTech sehr stark entwickeln können. Auch einige Analysten hätten sich positiv zu Wort gemeldet.Olga Smolentseva, Analystin vom Investmenthaus Bryan Garnier, habe das Rating für die BioNTech-Aktie nach den jüngst präsentierten Jahreszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 130 US-Dollar belassen. Die BioNTech-Aktie bleibe ein "Top Pick"Die BioNTech-Aktie notiere am Donnerstagmorgen leicht im Plus bei 93,52 Euro. Damit nehme sie wieder Kurs in Richtung der 100-Euro-Marke. DER AKTIONÄR bleibe sehr zuversichtlich - insbesondere auch, was die langfristigen Möglichkeiten der mRNA-Technologie angehe.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der BioNTech-Aktie die Gewinne weiter laufen zu lassen! (Analyse vom 01.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link