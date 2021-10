Der Trend sei intakt und stark ausgeprägt, die Chancen stünden damit aktuell gut für einen erfolgreichen Ausbruch. Reiche die Kraft der Bullen für den Breakout, werde ein starkes Kaufsignal ausgelöst. Dieses technische Signal werde weitere Bullen anlocken und die Rally zusätzlich befeuern.



Das Sentiment für Kryptowährungen sei momentan freundlich und die Anleger entsprechend bullish eingestellt. Trotz der starken Kurszuwächse signalisiere der RSI-Indikator mit einem Wert von 66 noch keine Überhitzung bei BNB. Interessante Rahmenbedingungen für risikofreudige Anleger, die auf den Breakout spekulieren wollen, so Tim Temp von "Der Aktionär".



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Binance Coin.



Autor ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Binance Coin. (19.10.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Kryptomarkt präsentiert sich weiterhin bullish, so Tim Temp von "Der Aktionär".Der Binance Coin (BNB) habe gemeinsam mit dem Bitcoin aktuell die Nase vorne, wenn es um die Kurszuwächse in den vergangenen drei Wochen gehe. Jetzt notiere der Kurs nahe an einer wichtigen Marke. Für risikofreudige Anleger ergebe sich jetzt eine interessante Chance durch die aktuelle technische Konstellation.Das Kursfeuerwerk am 29. September sei wie vermutet der Startschuss für einen kräftigen Rebound gewesen. Seitdem habe sich der Preis für einen BNB Coin um 48 Prozent verteuert. Der Bitcoin habe im gleichen Zeitraum mit rund 52 Prozent etwas mehr geschafft. Mit diesen Kurszuwächsen würden die beiden Kryptowährungen die anderen Top 5 Coins abhängen (ETH +37%, XRP + 22% und ADA +6%).