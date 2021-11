Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

31,54 EUR 0,00% (16.11.2021, 12:52)



ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert eine hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Service-Linien: Technologies und Engineering & Maintenance. Bilfinger ist vor allem in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und im Nahen Osten tätig. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen unter anderem aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Mit seinen rund 30.000 Mitarbeitern hält Bilfinger höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards ein und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro. (16.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF).Das bereinigte operative Ergebnis habe sich signifikant in Q3/2021 verbessert und habe deutlich über den Analystenprognosen sowie denen des Marktes gelegen. Dies sei vor allem auf einen positiven Sondereffekt (Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf von Grundstücken) zurückzuführen. Bilfinger habe jedoch auch von den umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen sowie der Erholung im operativen Geschäft profitiert. Der Auftragseingang (+29% y/y) habe zwar deutlich zugelegt, habe sich ggü. dem Vorquartal jedoch abgeschwächt. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei margenseitig leicht angehoben worden (bereinigte EBITA-Marge von "leicht über" (bisher: "rund") 3%).Armer gehe für 2022 von einer anhaltenden Erholung des operativen Geschäfts aus. Darüber hinaus dürften seines Erachtens das geplante Aktienrückkaufprogramm sowie die in Aussicht gestellte Sonderdividende den Kurs der Bilfinger-Aktie stützen. Der Analyst habe seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2021e (u.a. berichtetes EPS: 1,62 (alt: 1,12) Euro) und 2022e (u.a. berichtetes EPS: 2,34 (alt: 1,92) Euro) erhöht.Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Bilfinger-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel werde von 35 Euro auf 36 Euro angehoben. (Analyse vom 16.11.2021)Börsenplätze Bilfinger-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:31,56 EUR +0,77% (16.11.2021, 12:45)