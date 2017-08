ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie: 590900

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie: GBF

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie: BFLBF

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsfeldern: Engineering & Technologies sowie Maintenance, Modifications & Operations. Bilfinger ist speziell in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 37.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und erbrachte im Geschäftsjahr 2016 eine Leistung von 4,2 Mrd. Euro. (07.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktie dürfte das Kräftesammeln abgeschlossen haben - ChartanalyseDie Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) unter die Lupe.Seit dem Jahreshoch vom April bei 40,72 EUR habe sich die Bilfinger-Aktie zuletzt im Korrekturmodus befunden. Dank der Stabilisierung bei rund 33 EUR sei das Papier nun aber einen Schritt weiter und dürfte das Kräftesammeln der letzten Wochen abgeschlossen haben. Dazu passe die Ausgangslage im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy. Im übergeordneten Kontext habe dieser Indikator zuletzt eine klassische Korrekturflagge ausgeprägt und nach oben aufgelöst. Da darüber hinaus auch der MACD auf Tages- und auf Monatsbasis freundlich zu interpretieren sei, dürfte das Papier perspektivisch Kurs auf den Abwärtstrend seit Mai 2015 (akt. bei 38,54 EUR) nehmen. Danach seien die Verlaufshochs von 2017 bei 40,42/40,72 EUR von großer Bedeutung, denn jenseits dieser Marken wäre gleichzeitig eine große untere Umkehr vervollständige.Als Absicherung auf der Unterseite bieten sich - je nach Risikoneigung - entweder die 50-Wochen-Linie (akt. bei 35,05 EUR) oder aber die letzten beiden fast deckungsgleichen Monatstiefs von Juli und Juni bei 33,00/32,89 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 07.08.2017)Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:36,395 EUR -0,21% (07.08.2017, 09:15)Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:36,361 EUR +0,03% (07.08.2017, 09:28)