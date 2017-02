Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

Kurzprofil Bilfinger SE:



Die Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein Bau- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Mannheim. Das Unternehmen verbindet zwei Wesenszüge, die sich gegenseitig auf besondere Weise ergänzen: Ingenieurkompetenz und Servicementalität. Für Industrieunternehmen, Energiewirtschaft und die Nutzer von Immobilien oder Infrastruktur setzt Bilfinger mit seinen Leistungen in vielen Ländern der Welt Maßstäbe. Hoher Qualitätsanspruch, technologische Kompetenz und langjährige Erfahrung sind dabei das Fundament des Konzernerfolgs. (14.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Craig Abbott von Kepler Cheuvreux:Craig Abbott, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach vorläufigen Q4-Zahlen sein Anlagevotum für die Aktie des Bau- und Dienstleistungskonzerns Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF).Die Ergebnisse seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, so der Analyst. Er habe den klaren strategischen Fahrplan des Unternehmens gelobt, habe jedoch betont, dass der Umbau noch längere Zeit in Anspruch nehmen werde.Craig Abbott, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, hat sein Votum für die Bilfinger-Aktie bei "hold" mit einem Kursziel von 33,00 Euro belassen. (Analyse vom 14.02.2017)Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:39,566 EUR +4,05% (14.02.2017, 16:25)