Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

43,60 EUR +1,40% (06.07.2018, 11:45)



Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

43,56 EUR +1,07% (06.07.2018, 11:47)



ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsfeldern: Engineering & Technologies sowie Maintenance, Modifications & Operations. Bilfinger ist speziell in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 36.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und Qualität und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse von 4,044 Mrd. EUR. (06.07.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse von Analyst Jens Münstermann von der LBBW:Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Baudienstleisters Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF).Der Finanzvorstand Dr. Klaus Patzak (53) werde Bilfinger überraschend zum 30.09.2018 auf eigenen Wunsch hin verlassen. Die Nachfolge werde Christina Johanssen (52), per 1.12.2018 antreten. Frau Johanssen sei zuletzt CFO bei Bucher Industries gewesen, einem schweizerischen, börsennotierten Maschinen- und Fahrzeugbauer (Umsatz 2017: 2,6 Mrd. CHF, aktuelle Marktkapitalisierung: 3,3 Mrd. CHF). In den Monaten Oktober und November 2018 werde CEO Tom Blades übergangsweise die CFO-Funktion mit übernehmen.Die Vertragsauflösung mit CFO Patzak erfolge laut Unternehmensmeldung im besten gegenseitigen Einvernehmen mit Verweis auf eine erfolgreiche Transformation und Neuausrichtung bei Bilfinger. Der Analyst schlussfolgere daraus, dass der Abgang vom CFO nicht durch strategische Änderungen oder operative Probleme bei Bilfinger ausgelöst worden sei. Zuletzt habe Bilfinger im Rahmen eines Capital Markets Day bestätigt, auf gutem Weg zu sein, die mittelfristigen Ziele (organisches Umsatzwachstum von durchschnittlich mehr als 5% p.a. und eine adjustierte EBITA-Marge von ca. 5%) bis 2020 zu erreichen. Die Gewinnziele 2018 seien ebenfalls bestätigt worden.Der aktuelle Aktienkurs von 43 EUR impliziere ein bereinigtes P/E von 19x (2019E) und 13x (2020E), gegenüber einer durchschnittlichen Peer-Bewertung von 15x und 13x. Damit sei ein erfolgreicher Turnaround im Aktienkurs von Bilfinger eingepreist. Sollten sich die von Bilfinger erwarteten Auftragseingänge bei Kernkraftwerken nicht einstellen, so bestehe das Risiko, dass die aktuell vorgehaltenen Kapazitäten angepasst werden müssten. Die Nachricht über den Abgang von CFO Patzak falle Zusammen mit dem Rücktrittsgesuch von thyssenkrupp's CEO Hiesinger. Bei beiden Unternehmen sei der aktivistische Investor Cevian engagiert. Das nähre die Spekulation, dass Cevian Klaus Patzak bei thysssenkrupp installieren könnte, um dort die operative Performance zu heben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bilfinger-Aktie: