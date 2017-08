Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

36,335 EUR +0,59% (15.08.2017, 12:25)



ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsfeldern: Engineering & Technologies sowie Maintenance, Modifications & Operations. Bilfinger ist speziell in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 37.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und Qualität und erbringt eine jährliche Leistung von etwa 4 Mrd. EUR. (15.08.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Baudienstleisters Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF).Die Q2-Zahlen seien, wie schon Mitte Juli im Rahmen der Gewinnwarnung angekündigt, von zahlreichen Sondereffekten geprägt gewesen. Ohne die neuen Risikovorsorgen (-53 Mio. Euro) hätte das Unternehmen trotz des Rückgangs der Leistung (organisch: -6% y/y) einen Ergebnisanstieg (bereinigtes EBITA: +10 (Vj.: +2) Mio. Euro) ausweisen können. Der Ausblick für 2017, der Mitte Juli ergebnisseitig gesenkt worden sei, sei jetzt bestätigt worden (u.a. ausgeglichenes EBITA). Der Analyst sehe hier Bilfinger auf Kurs.Die Mitte Februar präsentierte Strategie und der daraus resultierende Ausblick bis 2020 (u.a. bereinigte EBITA-Marge 2020e: rund 5%) seien recht überzeugend/erfreulich ausgefallen. Jedoch würden die angestrebten Verbesserungen insbesondere "backloaded" anfallen (2017 bestenfalls ein Übergangsjahr). Die angekündigte Ausschüttungspolitik (u.a. Mindestdividende von 1,00 Euro, Aktienrückkaufprogramm ab September 2017 bis spätestens Ende 2018: bis zu 150 Mio. Euro) dürfte den Titel stützen. Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (berichtetes EPS 2017e: -2,79 (alt: -2,12) Euro; berichtetes EPS: 2018e: 0,28 (alt: 0,57) Euro). Er erwarte, dass Bilfinger 2018 in die Gewinnzone zurückkehre und sich die Strategie finanziell materialisiere.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Bilfinger-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 39,00 Euro bekräftigt. (Analyse vom 15.08.2017)