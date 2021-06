Der Online-Shop führe laut eigenen Angaben rund 77.000 Artikel von 800 Herstellern und vertreibt neben Rädern und E-Bikes auch Zubehör und Bekleidung sowie Sport-, Elektro- und Outdoor-Produkte.



Das Unternehmen und sein Großaktionär, die Private Equity-Gesellschaft Riverside, würden das günstige Markt-Umfeld nun für den Börsengang von Bike24 nutzen wollen. Geplant sei eine Kapitalerhöhung über 100 Millionen Euro durch die Ausgabe neuer Aktien sowie die Platzierung von Papieren aus dem Bestand von Riverside.



Angestrebt werde einen Streubesitz von mindestens 40 Prozent. Privatanleger würden am Börsengang aber nicht teilhaben können. Das Unternehmen strebe eine Privatplatzierung der Papiere an.



Der Trend zum Fahrrad laufe bereits einige Zeit und gerade der Absatz von E-Bikes steige seit Jahren. Corona habe dem weiteren Vorschub verliehen. Bike24 ist in diesem Markt ein spannendes Unternehmen, das "Der Aktionär" weiter beobachten wird, so Benjamin Heimlich.



Die Bike24 GmbH ist einer der europaweit führenden Onlinehändler in Sachen Fahrrad- und Sportartikel mit Sitz in Dresden und einem weiteren Standort im Herzen von Hamburg. Die Erfolgsgeschichte hat im Jahr 2002 mit einem Mitarbeiter begonnen. Inzwischen sind rund 350 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen täglich im Interesse zufriedener Kunden im Einsatz. Das E-Commerce-Unternehmen begeistert Fahrradfahrer und Sportler weltweit. Der Versand der rund 100.000 Produkte erfolgt in mehr als 70 Länder. (07.06.2021/ac/a/n)



