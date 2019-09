Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG (ISIN: DE0005229504, WKN: 522950, Ticker-Symbol: BIJ, Nasdaq OTC-Symbol: BIJBF) ist ein Anbieter von Modeschmuck und Accessoires. Entsprechend dem Saisonwechsel in der Damenoberbekleidung entwickelt die Gesellschaft jährlich zwei Schmuckkollektionen. Zu dem Sortiment gehören Modeschmuck und hochwertiger Exklusivschmuck wie Ketten, Ohrringe, Ringe, Körperschmuck, Kinderschmuck, Edelstein- und Bernsteinkollektionen, sowie Uhren, Sonnenbrillen, Schals, Taschen und Tücher. Die Gesellschaft hält weltweite Tochtergesellschaften unter anderem in China, Polen, Tschechien, USA, Litauen, Bulgarien, Norwegen und der Schweiz. (12.09.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Bijou Brigitte-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News"Vor einigen Jahren hatten wir die Aktie der Hamburger Bijou Brigitte AG (ISIN: DE0005229504, WKN: 522950, Ticker-Symbol: BIJ, Nasdaq OTC-Symbol: BIJBF) schon einmal vorgestellt, damals zu Kursen um 52 Euro, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Später sei die Aktie dann unter das zwischenzeitlich angehobene Stopp-Loss-Limit von 46 Euro gefallen. Heute notiere das Papier bei unter 40 Euro, obwohl sich das Geschäft gut entwickle und das Unternehmen eine sehr attraktive Dividende ausschütte.In beinahe jeder größeren deutschen Stadt finde man in zentraler Lage einen Laden mit der Aufschrift "Bijou Brigitte". Insgesamt gebe es europaweit 1.043 Filialen der Modekette (Stand Juni 2019). Das Sortiment umfasse rund 10.000 Artikel und erstrecke sich von Mode- und Exklusivschmuck über modische Accessoires bis hin zu Herren- und Kinderschmuck. Dabei konzentriere sich Bijou Brigitte auf eine modebewusste Zielgruppe mit vor allem weiblichen Kunden. Das Unternehmen sei unter anderem in Belgien, Bulgarien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien und Italien vertreten, wobei deutschen Filialen 2018 rund 42,8% des gesamten Standortnetzes ausgemacht hätten.Dass es stationäre Einzelhändler in Zeiten des Onlinehandels nicht leicht hätten, Umsatzsteigerungen zu erzielen, lasse sich an den Geschäftszahlen des Bijou Brigitte-Konzerns ablesen. Der Konzernumsatz sei zwischen 2014 und 2018 von 335 Mio. Euro auf zuletzt 322 Mio. Euro gefallen, und das bei steigenden Personalkosten. Kein Wunder also, dass der Konzernüberschuss im selben Zeitraum von 26,3 Mio. Euro auf 21,5 Mio. Euro abgenommen habe. Doch der Vorstand, der vom Sohn des Firmengründers und Mehrheitsaktionärs Roland Werner geleitet werde, steuere dagegen. Inzwischen sei auf der Bijou Brigitte-Webseite ein Onlineshop verfügbar und das Unternehmen vertreibe ausgewählte Artikel über Concession-Partner in deutschen und ausländischen Warenhäusern.Diese modifizierte Ausrichtung zeige Wirkung. In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2019 sei der Konzernumsatz im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 um 2,5% auf 145,6 Mio. Euro angestiegen, das Konzernergebnis vor Ertragsteuern habe 6,6 Mio. Euro betragen und damit 0,4 Mio. Euro mehr als im ersten Halbjahr 2018. Bilanziell stehe das Unternehmen ebenfalls sehr gut da. Der Konzern habe keine Darlehen bei Banken oder anderen Kreditinstituten, dafür hätten die liquiden Mittel Ende Juni bei 116,7 Mio. Euro gelegen. Das seien etwa 20 Mio. Euro weniger als zum Jahresende 2018, doch zwischenzeitlich sei eine Dividende von 3 Euro je Aktie oder insgesamt 23,35 Mio. Euro ausgeschüttet worden.Insgesamt habe das Unternehmen 8,1 Millionen Aktien ausstehen. Durch frühere und ein derzeit laufendes Aktienrückkaufprogramm verfüge Bijou Brigitte aktuell über 332.650 eigene Aktien, sodass sich der Börsenwert der Gesellschaft beim aktuellen Kurs von 39 Euro auf gut 300 Mio. Euro belaufe. Das KGV für 2020 würden die Analysten bei 15,8 erwarten.Die Experten von "AnlegerPlus News" halten die Bijou-Brigitte-Aktie bei Kursen um 40 Euro für ein interessantes Investment. Das Unternehmen sei schuldenfrei, erwirtschafte konstant positive Erträge und schütte seit vielen Jahren durchgehend eine Dividende von 3 Euro je Aktie aus. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses errechne sich daraus eine Dividendenrendite von sage und schreibe 7,7%. Das mittelfristige Kursziel siedle man bei 50,00 Euro an, ein Stopp-Loss-Limit sollte bei 32 Euro platziert werden. (Ausgabe 09/2019)