Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG (ISIN: DE0005229504, WKN: 522950, Ticker-Symbol: BIJ, Nasdaq OTC-Symbol: BIJBF) ist ein Anbieter von Modeschmuck und Accessoires. Entsprechend dem Saisonwechsel in der Damenoberbekleidung entwickelt die Gesellschaft jährlich zwei Schmuckkollektionen. Zu dem Sortiment gehören Modeschmuck und hochwertiger Exklusivschmuck wie Ketten, Ohrringe, Ringe, Körperschmuck, Kinderschmuck, Edelstein- und Bernsteinkollektionen, sowie Uhren, Sonnenbrillen, Schals, Taschen und Tücher. Die Gesellschaft hält weltweite Tochtergesellschaften unter anderem in China, Polen, Tschechien, USA, Litauen, Bulgarien, Norwegen und der Schweiz. (23.04.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Bijou Brigitte-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hamburger Konzerns Bijou Brigitte zu verkaufen.Bei Bijou Brigitte gehe es seit 2010 abwärts. Habe die Aktie damals noch 140 Euro gekostet, seien es heute 44 Euro. Das Papier notiere auf einen Mehrjahrestief. Werfe man einen Blick auf den Chart. Fast schon erschreckend. Das Unternehmen habe die besten Zeiten sicherlich hinter sich. Das Geschäftsmodell sei einfach zu kopieren. Der Wettbewerb inzwischen knallhart. Das Unternehmen befinde sich im Schrumpfkurs. 2017 habe der Umsatz bei 326 Mio. Euro gelegen, nach 336 Mio. Euro in 2016. 2018 sollten es zwischen 315 und 330 Mio. Euro sein. Firmenchef Roland Werner schrumpfe mit seinem Modeschmuckladen auch beim Ertrag immer weiter. Vor Steuern habe der Gewinn in 2017 bei 32,7 Mio. Euro gelegen, nach 36,8 Mio. Euro im Vorjahr. 2018 solle ein Wert zwischen 20 und 30 Mio. Euro erreicht werden. Das KGV liege zwischen 17 und 24. Für ein schrumpfendes Unternehmen viel zu teuer. The trend is your friend.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten die Bijou Brigitte-Aktie zu verkaufen. (Analyse vom 23.04.2018)