Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

140,42 EUR +1,40% (21.08.2019, 09:37)



Frankfurt-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

140,64 EUR +2,84% (21.08.2019, 09:22)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

153,97 USD +6,55% (20.08.2019, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (21.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Es sei ruhig geworden um Beyond Meat. Viele Anleger hätten Kasse gemacht, die Aktie des Herstellers von veganem Fleischersatz sei um 40 Prozent gecrasht. Nun komme wieder Leben in die Bude: Die Aktie habe am Dienstag um 7 Prozent auf 153,97 Dollar zugelegt. Doch dieser Analyst sehe noch viel mehr Potenzial. Ken Goldman, Experte bei J.P. Morgan, habe Beyond Meat von "neutral" auf "übergewichten" aufgestuft und das Kursziel um einen Dollar auf 189 Dollar angehoben. Der Hersteller veganer Fleischersatzprodukte habe das Potenzial, den Kundenstamm zu vergrößern, so Goldman in seiner Studie. "Zudem sind die vom Datenanbieter Nielsen erhobenen Zahlen für Beyond Meat weiterhin gut." Auch die Bewertung der Aktie sei attraktiver geworden.Derzeit komme Beyond Meat auf einen Börsenwert von 9,2 Milliarden Dollar. Die Analysten würden für das laufende Jahr einen Umsatz von 260 Millionen Dollar erwarten. Im kommenden Jahr würden die Erlöse voraussichtlich auf 410 Millionen Dollar steigen. Das bedeute ein 2020er KUV von 22. Den Gewinn je Aktie für 2020 würden die Analysten auf 0,27 Dollar schätzen, was ein KGV von 570 ergebe.Diese Bewertung wäre ok, hätte Beyond Meat ein Produkt am Start, das nur schwer zu kopieren wäre. Sei es aber. Gefühlt vergehe keine Woche, in der nicht ein weiterer Hersteller veganen Fleischersatz auf den Markt bringe. Was Premium-Herstellern wie Beyond Meat (4,99 Euro für zwei Patties) besonders wehtue: Auch die Discounter hätten das lukrative Geschäft für sich entdeckt. Bei Aldi und Lidl koste eine Packung nur 2,99 Euro.Beyond Meat ist ein hochinteressantes Unternehmen und der Markt auf jeden Fall sehr lukrativ, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Doch es sei fraglich, dass Beyond Meat in dem knallharten Wettbewerb die Nase vorne haben werde. Allerdings impliziere die aktuelle Bewertung genau das.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link