Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (19.09.2019/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse des Analysten Benjamin Theurer von Barclays:Laut einer Aktienanalyse rät Benjamin Theurer, Analyst von Barclays, im Rahmen einer Ersteinschätzung zu einer Übergewichtung der Aktien des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND).Die Analysten von Barclays äußern die Auffassung, dass sich Beyond Meat Inc. in einer sehr guten Position befinde, um einem signifikanten Anteil am Markt für Fleischalternativen zu ergattern.Ein globaler Marktanteil von 4,5% sei möglich. Analyst Benjamin Theurer schätzt, dass dieses Marktsegment einen Anteil des weltweiten Fleischmarktes von 10% repräsentieren könnte.Auf Sicht der nächsten Jahre dürfte das Unternehmen sowohl auf der Umsatz- als auch der Ergebnisebene ein großes Potenzial zur Entfaltung bringen. Bis 2029 sei das Erreichen einer EBITDA-Marge von 15% vorstellbar, was auch der langfristigen Planung des Managements entspreche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: