Frankfurt-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

152,00 EUR 0,00% (17.07.2019, 16:04)



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

151,80 EUR -1,44% (17.07.2019, 16:23)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

169,835 USD -1,60% (17.07.2019, 16:10)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich (17.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Auch drei Monate nach dem IPO bleibe Beyond Meat das ganz heiße Eisen an der Börse. Die Investoren würden offensichtlich erwarten, dass das US-Unternehmen die absolute Nummer 1 in dem stark wachsenden Markt für Fleischersatz werde. Gut für den, der mit Beyond Meat zusammenarbeite.Der US-Essenslieferdienst Blue Apron nehme die fleischlosen Burger von Beyond Meat in sein Angebot auf. Die Börsianer würden begeistert reagieren: Die Aktie von Blue Apron habe am Dienstag zwischenzeitlich um über 60 Prozent zugelegt. Mittlerweile seien die Kursgewinne bereits wieder deutlich zusammengeschmolzen.Mit dem Deal sei Blue Apron-Chefin Linda Kozlowski ein echter Coup gelungen, denn Beyond Meat sei aktuell der große Renner auf dem Lebensmittelmarkt.Was Blue Apron angehe: Es sei sehr fraglich, ob der Deal mit Beyond Meat dem Lieferdienst nachhaltig helfen könne. Die Aktie eignet sich höchstens für Zocker, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: