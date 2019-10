Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

78,24 EUR +6,06% (30.10.2019, 16:38)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

86,85 USD +5,93% (30.10.2019, 16:38)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (30.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse des Analysten Robert Moskow von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse bringt Robert Moskow, Analyst bei der Credit Suisse, in Bezug auf die Aktien des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) weiterhin die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung zum Ausdruck.Die Analysten der Credit Suisse sehen keine Gründe, weshalb Beyond Meat Inc. auf kurze Sicht die Umsatzmarke von 1 Mrd. USD nicht erreichen sollte.Der Markteinstieg von Impossible Burger und Nestlé und die Wahrscheinlichkeit weiterer Konkurrenten würden aber den Weg in Richtung 2 Mrd. USD Umsatz etwas steiniger machen, so die Einschätzung des Analysten Robert Moskow.In ihrer Beyond Meat-Aktienanalyse stufen die Analysten der Credit Suisse den Titel unverändert mit "neutral" ein, reduzieren aber das Kursziel von 135,00 auf 115,00 USD.Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:78,52 EUR +5,96% (30.10.2019, 16:21)