Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (25.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Die Wahnsinns-Rally von Beyond Meat gehe in die nächste Runde. Am Donnerstag kratze die Aktie des Herstellers von Fleischersatzprodukten an der Marke von 210 Dollar. CEO Ethan Brown habe angekündigt, dass Beyond Meat an pflanzlichem Speck und Steak arbeite. Den Shortsellern sei der Appetit längst vergangen.Beyond Meat sei an der Börse weiterhin nicht zu stoppen. Das IPO sei nicht einmal drei Monate her - und der Titel sei auf dem besten Weg, ein Tenbagger zu werden. Die Performance seit dem Börsengang: 740 Prozent.Nun habe die Rally neue Nahrung erhalten. "Es ist kein Geheimnis, dass wir an Dingen wie Steaks arbeiten", so Beyond-Meat-CEO Ethan Brown im Gespräch mit Yahoo Finance. "Aber das sind langfristige Projekte." Brown weiter: "Wir konzentrieren uns ständig, unsere bestehenden Produktlinien besser zu machen. Außerdem haben wir eine Reihe von zukunftsweisenden Produkten." Dazu gehöre auch Speck-Ersatz. Doch nicht nur hieran arbeite Beyond Meat, sondern auch an der Verbesserung der Vertriebskanäle.Wer nicht dabei ist, bleibt an der Seitenlinie und kann auf einen Dip und auf die nächste Welle nach oben spekulieren, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Beyond Meat-Aktie. (Analyse vom 25.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: