Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

77,55 EUR -12,75% (29.10.2019, 15:08)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

84,94 USD -19,42% (29.10.2019, 15:08)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (29.10.2019/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse des Analysten John Baumgartner von Wells Fargo Advisors:Laut einer Aktienanalyse bringt John Baumgartner, Analyst von Wells Fargo Advisors, in Bezug auf die Aktien des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) weiterhin die Erwartung einer durchschnittlichen Kursentwicklung zum Ausdruck.Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen sprechen die Analysten von Wells Fargo Advisors davon, dass die Bewertung von Beyond Meat Inc. bereits die hohen Erwartungen widerspiegele.Turbulenzen im Hinblick auf das Wettbewerbsumfeld seien in 2020 nicht auszuschließen, so der Analyst John Baumgartner. Ein solches Szenario werde dagegen vom Aktienkurs nicht angemessen abgebildet.In ihrer Beyond Meat-Aktienanalyse stufen die Analysten Wells Fargo Advisors den Titel unverändert mit "market perform" ein und senken das Kursziel von 125,00 auf 100,00 USD.Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:75,35 EUR -21,66% (29.10.2019, 14:53)