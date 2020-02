Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (27.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) en Kauf.Heute Abend werde Beyond Meat nach US-Handelsschluss seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen. Kurz zuvor halte sich der Aktienkurs des Fleischersatzherstellers stabil, während an den Börsen die Corona-Angst grassiere. Für Rückenwind würden gleich mehrere Entwicklungen rund um das Unternehmen und die Aktie sorgen.Bereits im Januar habe "Der Aktionär" darauf hingewiesen, dass Starbucks mehr vegane Produkte anbieten möchte. Inzwischen stehe fest: Ab dem 3. März werde die US-Kaffeehauskette im Großteil seiner 1.500 kanadischen Läden die fleischlosen Würstchen von Beyond Meat auf die Karte nehmen.Auch McDonald’s und Subway würden Beyond-Meat-Produkte in Kanada testen. Die Kette Tim Hortons habe den Verkauf von Beyonds Lebensmitteln aufgrund mangelnder Nachfrage eingestellt.Das Interesse an Beyond Meat bleibe insgesamt jedoch hoch. Auch die Restaurant- und Lebensmittel-Kette Golden Krust stelle Burger nach jamaikanischer Art mit fleischlosen Patties von Beyond Meat her und teste diese ab sofort unter anderem in Boston, Toronto und New York. Noch in dieser Jahreshälfte wolle Golden Krust nach eigenen Angaben die Burger in sein gesamtes Franchise-System integrieren. Das Unternehmen betreibe 125 Restaurants in Nordamerika und beliefere mehr als 25.000 Supermärkte.Die Beyond Meat-Aktie bleibt ein Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Dass sich Beyond Meat mitten in der Corona-Panik relativ gut halte, dürfte auch am Abbau von Short-Positionen liegen. (Analyse vom 27.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link