Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (06.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über vier Prozent falle die Aktie von Beyond Meat im nachbörslichen Handel. Dabei seien die Q2-Zahlen von einer rasanten Erholung nach den Corona-Lockdowns geprägt gewesen und hätten nicht nur das Management zufriedenstellen können.Im zweiten Quartal seien die Umsätze um 32 Prozent auf 149 Millionen Dollar gestiegen - insbesondere da Restaurants nach der Corona-Krise wieder geöffnet hätten. Im US-Foodservice-Channel seien die Umsätze um 269 Prozent gestiegen. Die Verkäufe im US-Einzelhandel hätten sich jedoch gegenüber dem von Vorrats- beziehungsweise Panikkäufen geprägten Vorjahresquartal um 14 Prozent verringert.Die Verluste je Aktie hätten bei 0,31 Dollar verglichen mit 0,16 Dollar im Vorjahresquartal gelegen und seien mit höheren Investitionen für die Expansion und für das Marketing sowie gestiegenen Frachtkosten begründet worden.Damit habe Beyond Meat beim Umsatz die Schätzungen der Analysten von 140 Millionen Dollar übertroffen, habe jedoch einen höheren Verlust als die erwarteten 0,24 Dollar erzielt. An sich ein solides Quartal, wäre da nicht die Prognose für das nächste:Die Geschäftsführung gebe sich angesichts der noch immer wachsenden Geschäfte dennoch optimistisch. "Wir investieren weiterhin in unser langfristiges Wachstum in den USA und im Ausland, wobei wir uns auf den Aufbau von Innovation, Produktion und unserer Teams konzentrieren", habe CEO Ethan Brown in der Pressemitteilung mitgeteilt. Zudem sei man mit den wöchentlichen Fortschritten beim Produktionsausbau in der EU und China sowie dem Verlauf des Kostensenkungsprogramms zufrieden.Aktionären schmecke die schwache Umsatzprognose jedoch überhaupt nicht. Nach den Zahlen sollten Anleger vorerst Abstand halten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Beyond Meat-Aktie. (Analyse vom 05.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikt: