Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

101,96 EUR -3,43% (18.10.2019, 15:48)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

114,40 USD -2,51% (18.10.2019, 15:37)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (18.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Das Kurs-Massaker bei dem US-Titel gehe am Freitag weiter. Das Papier des Vegan-Fleisch-Herstellers verliere vorbörslich zwei Prozent, nachdem die Aktie bereits am Donnerstag um 5,3 Prozent eingeknickt sei. Der Grund: Der Wettbewerb spitze sich immer mehr zu. Restaurants und Handel hätten längst die Qual der Wahl.Dave & Butte's Entertainment habe sich entschieden: Die Restaurantkette werde in ihren 130 Filialen in den USA und Kanada nicht weiter Impossible Burgers von Impossible Foods anbieten, berichte Reuters. Stattdessen setze Dave & Butter's auf Lightlife Burgers, die von Greenleaf Foods hergestellt würden. Greenleaf Foods sei ein Tochterunternehmen von Maple Leaf Foods. Für Impossible Foods, aber auch für Beyond Meat, bedeute dies: Der Burggraben werde immer kleiner.Seit dem Juli-Hoch habe sich der Aktienkurs von Beyond Meat halbiert. Das sollte es noch nicht gewesen sein, denn am 28. Oktober ende die Lock-up-Periode für die Altaktionäre.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: