Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

114,93 USD -3,45% (07.05.2021, 16:30)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (07.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beyond Meat habe schlechte Zahlen gebracht. Der Verlust sei höher gewesen als erwartet: 42 Cent je Aktie statt der erwarteten 19 Cent. Der Umsatz habe die Erwartungen ebenfalls deutlich verfehlt. Der Ausblick sei alles andere als rosig. Die schlechten Ergebnisse würden mit der Pandemie begründet. Die Aktie sei durch die letzten Unterstützungen durchmarschiert. Das bedeute noch jede Menge Verkaufsdruck. Die Beyond Meat-Aktie geht nun in Richtung 100 USD und dann vielleicht sogar 90 oder 80 USD runter, bevor nicht ein besonderer Trigger kommt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:94,08 EUR -4,72% (07.05.2021, 16:45)