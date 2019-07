Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

136,00 Euro +1,54% (04.07.2019, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

151,50 USD +1,20% (03.07.2019, 19:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (04.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Auch wenn sich die Beyond Meat-Aktie noch immer relativ gut halte, gebe die extrem hohe Bewertung des US-Unternehmens zu denken. Wenn man sich den Börsenwert von Beyond Meat anschaue, dann traue der Markt dem Fleischersatzhersteller offenbar einen Erfolg, der sogar den von Amazon.com in den Schatten stelle. Ob diese Bewertung wirklich gerechtfertigt sei müsse sich aber erst noch zeigen. Zweifel seien zwar angebracht, einen richtigen Crash habe die Beyond Meat-Aktie allerdings noch nicht erleiden müssen, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.07.2019)Das vollständige Interview mit Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:135,22 Euro +0,66% (04.07.2019, 19:55)