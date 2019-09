Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

139,02 EUR +10,23% (26.09.2019, 16:29)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

152,605 USD +10,33% (26.09.2019, 16:14)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (26.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Diesen Coup hätten die Beyond Meat-Aktionäre sehnsüchtig erwartet - und die Shortseller befürchtet: McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958) wolle in Kanada ab der kommenden Woche in 28 Restaurants einen neuen Burger mit dem Patty von Beyond Meat über zwölf Wochen anbieten. Gehe der Beyond-Wahnsinn an der Börse jetzt schon wieder los?Der neue Burger solle unter der Abkürzung "P.L.T" angeboten werden, habe McDonald's gemeldet. Das stehe für Plant, Lettuce, Tomato (Pflanzen, Salat, Tomate). Die vegane Frikadelle sei exklusiv von McDonald's in Zusammenarbeit mit Beyond Meat entwickelt worden.Für den Fleischersatzhersteller sei der Deal ein Meilenstein, sofern "P.L.T" gut bei den Kunden ankommen und die Kooperation ausgeweitet werde. McDonald's betreibe in Kanada insgesamt 1.400 Filialen. Weltweit seien es 38.000.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: