Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.



Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

90,65 EUR -0,80% (25.10.2019, 15:50)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

99,70 USD -1,97% (25.10.2019, 15:35)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (25.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Fachmagazin Öko-Test habe Fleischersatz getestet, darunter auch den Burger von Beyond Meat. Dabei seien "stark erhöhte" Mengen an Mineralölbestandteilen entdeckt worden. Die Tester würden den Patties folglich nur die Note "Ausreichend" geben. An Wall Street kümmere den Bericht am Freitag bislang niemanden.Bei den Mineralölbestandteilen handle es sich laut Öko-Test um gesättigte Kohlenwasserstoffe MOSH oder vergleichbare Verbindungen. "Aus der Analyse menschlicher Gewebe ist bekannt, dass sich MOSH etwa in der Leber oder im Fettgewebe anreichern", so das Magazin.Zudem kritisiere Öko-Test am Beyond Meat Burger den unnötigen Einsatz von geschmacksverstärkendem Hefeextrakt.Allerdings hätten Aussehen und Mundgefühl des Beyond Meat Burgers voll und ganz überzeugt. Das Produkt się "deutlich fleischähnlich".Für Investoren gilt weiterhin: Es gibt günstigere Alternativen als Beyond Meat, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link