Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor zweieinhalb Jahren hätten die Anleger gar nicht genug von Beyond Meat bekommen. Nach dem IPO stieg und stieg der Kurs bis auf 240 Dollar, so die Experten von "Der Aktionär". Nach den miserablen Zahlen vom Mittwoch stehe die Aktie nur noch bei 76 Dollar. Der Ex-Superstar der Foodbranche stecke tief in der Krise. Es gebe aber noch Hoffnung.Beyond Meat habe im dritten Quartal den Umsatz um 13 Prozent gesteigert - indiskutabel für ein Wachstumsunternehmen. Vor allem in den USA habe der Hersteller von veganen Patties Probleme - der Nettoumsatz ging sowohl im Geschäft mit dem Einzelhandel als auch mit Restaurants zurück. Insgesamt seien die Erlöse im Berichtszeitraum dort um 13,9 Prozent geschrumpft.Ganz klar: CEO Ethan Brown müsse sich etwas einfallen lassen, um den Amerikanern sein Ersatzfleisch schmackhaft zu machen, sonst könne er den bedeutenden Markt bald abhaken. Beyond Meat brauche dringend große Kooperationen und zwar langfristiger Art: mit McDonald's, Starbucks, Chipotle und so weiter. Je mehr, desto besser. Präsenz und Masse seien elementar. Der Werbeeffekt wäre großartig.Auch Brown selbst müsse wieder viel mehr zu sehen sein. Früher habe der 50-Jährige Interviews zur Rettung der Welt gegeben, mit coolen T-Shirts und einem Beyond-Burger in der Hand posiert. Man habe fast das Gefühl gehabt, ein neuer Elon Musk wäre aufgetaucht. Jetzt ducke sich Brown weg. Dabei sollte er die Branche ständig provozieren: mit flotten Sprüchen und hippen, immer neuen Produkten.Die Analysten von A.T. Kearney würden schätzen, dass bis 2040 weltweit knapp 450 Milliarden Dollar mit veganen Fleischersatzprodukten umgesetzt würden. Beyond Meat habe das Potenzial, sich einen bemerkenswerten Anteil zu sichern. Dafür müsse der Konzern aber seine aktuellen Probleme lückenlos aufarbeiten - und daraus zu lernen. Positiv: In der Pressemitteilung flackere der alte Kampfgeist Ethan Browns wieder auf: "Wir blicken mit Enthusiasmus auf 2022", sage er. "Wir erwarten, die Produkt- und Produktionskapazitäten zum Leben zu erwecken, in die wir während der gesamten Pandemie unablässig investiert haben." Man dürfe gespannt sein. Die Beyond Meat-Aktie, die unter den Stoppkurs des AKTIONÄR gefallen ist, gehört auf die Watchlist, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.11.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.