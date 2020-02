Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

105,04 EUR -0,42% (13.02.2020, 12:46)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

114,73 USD -2,06% (12.02.2020, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (13.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Piper-Sandler-Analyst Michael Lavery ziehe ein ernüchterndes Fazit zu Beyond Meat: "Aktuell sind alle Vorteile, die ein Deal mit McDonald’s bringen könnte, im Aktienkurs von Beyond Meat eingepreist." Deswegen sei die Aktie nur eine Halteposition mit Kursziel 115 USD.Lavery erwarte im Falle einer Kooperation mit Big M einen Umsatz von 100 Mio. USD in den USA und von 150 Mio. USD weltweit. Der Analyst weiter: "Umfragen zeigen, dass die Betreiber von McDonald’s-Filialen wegen des Preises skeptisch sind gegenüber fleischlosen Burgern. Die Kunden seien derzeit mehr an Chicken-Sandwiches interessiert."Bei einem Deal mit McDonald’s käme Beyond Meat für 2021 auf einen Umsatz von 850 Mio. USD. Das entspreche einem Umsatzmultiple von 8,2, was für ein stark wachsendes Start-up in einem Markt, der praktisch erst am Anfang stehe, in Ordnung gehe. Beyond Meat brauche jedoch händeringend die Deals mit den großen Ketten. Das Management müsse versichern können, dass es massenmarkttauglich produzieren könne. Dann habe die Aktie auch wieder eine Chance auf Outperformance. "Der Aktionär" sehe es anders als Michael Lavery und bleibe optimistisch, dass Beyond Meat im 140-Mrd.-Markt Fleischersatz eine bedeutende Rolle spielen könne, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.02.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: