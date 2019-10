Frankfurt-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

74,62 EUR +0,70% (30.10.2019, 14:33)



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

77,00 EUR +4,38% (30.10.2019, 14:50)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

84,13 USD +2,61% (30.10.2019, 14:53)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (30.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Der Vegan-Spezialist habe gute Zahlen für das dritte Quartal präsentiert. Die Anleger würden aber in großem Stil ihre Beyond Meat-Aktie verkaufen. Der härter werdende Wettbewerb zwinge das US-Unternehmen zu Zugeständnissen an den Handel. Zudem sei die Lock-up-Periode abgelaufen. Barclays sehe nach dem Ausverkauf viel Luft nach oben und sehe das Kursziel bei 185 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 125% entspreche. Analyst Benjamin Theurer lobe die "solide Steigerung der Bruttomarge". Für die Zukunft erwarte er eine höhere Rentabilität des Fleischersatzherstellers.Bei Beyond Meat richte sich kurzfristig der Fokus ausschließlich auf das Ende der Lock-up-Periode. Wahrscheinlich hätten viele Altaktionäre in den vergangenen Monaten gebetet, dass die Aktie nicht zu sehr herunterkomme, damit sie so viel herausschlagen könnten wie möglich. "Der Aktionär" setze Beyond Meat auf die Watchlist, um bereit zu sein für einen Trade auf eine Gegenbewegung. Dafür müsse der Druck aber auf dem Kessel merklich nachlassen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: