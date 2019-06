Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

166,52 EUR +10,19% (18.06.2019, 15:56)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

187,745 USD +10,46% (18.06.2019, 15:42)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (18.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Sechs Wochen sei der Börsengang von Beyond Meat jetzt her. In diesem Zeitraum habe das Papier des US-Spezialisten für Fleischersatz eine Kursentwicklung hingelegt, die an die schönsten Neuer-Markt-Zeiten erinnere. Am Dienstag lege der Titel vorbörslich weiter stark zu. Mittlerweile werde Beyond Meat an der Börse mit 11,8 Mrd. USD bewertet. Das entspreche dem 52-fachen Umsatz für das laufende Jahr!Viel zu hoch, würden die Shortseller meinen, und kräftig weiter auf fallende Kurse spekulieren würden. Gebracht habe ihnen das bis jetzt: Verluste. Laut der Analysefirma S3 Partners beaufe sich das Minus der Shorties seit dem Börsengang von Beyond Meat auf 560 Mio. USD. 5,3 Mio. Aktien seien derzeit leerverkauft.Das Merkwürdigste beim Hype um Beyond Meat: Konkurrenten wie Nestlé, Tyson Foods oder Kellogg’s seien allesamt mit eigenen Produkten am Start und würden über eine langjährige Erfahrung in Sachen Marketing verfügen. Der Markt traue aber derzeit offensichtlich nur Beyond Meat zu, das ganz große Rad im Fleischersatz-Business zu drehen.Veganes Fleisch habe das Zeug zur Revolution unserer Essgewohnheiten. Trotzdem sei die Beyond Meat-Aktie jenseits von Gut und Böse bewertet. Watchlist und Rücksetzer abwarten, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link