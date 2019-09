Frankfurt-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (26.09.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von Analyst Kevin Grundy von Jefferies & Co:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Kevin Grundy, Analyst von Jefferies & Co, die Aktien des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) weiterhin zu halten.McDonald's Corp. habe angekündigt ab Ende September zwölf Wochen lang in 28 Filialen in Ontario vegane Burger von Beyond Meat Inc. testen zu wollen.Eine stärkere Verbreitung in den USA der neuen P.L.T. Burger könnte für die Umsatzprognose für 2020 eine deutliche Korrektur nach oben bedeuten.Analyst Kevin Grundy rechnet kurzfristig mit einer deutlichen positiven Kursreaktion.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: