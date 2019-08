Frankfurt-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (23.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein amerikanisches Unternehmen, das Fleischersatzprodukte herstellt, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Das Unternehmen sei am 2. Mai 2019 an die Börse gegangen und habe mit einem Eröffnungskurs bei 46,00 USD gestartet. Nach einem Tagestief bei 45,00 USD habe die Aktie massiv angezogen und eine mehrwöchige Rally bis auf das aktuelle Allzeithoch bei 239,71 USD hingelegt. Seit diesem Hoch vom 26. Juli konsolidiere der Wert. Am 15. August sei er unter den EMA 50 zurückgefallen.Beyond Meat befinde sich auf Konsolidierungskurs. Diese könnte noch einige Tage andauern und zu Abgaben in Richtung 126,52 USD und 103,86 bzw. 102,25 USD führen. Ein Ausbruch über 158,00 USD mit einer langen weißen Tageskerze würde allerdings den Bullen neue Chance eröffnen. In diesem Fall wäre ein Anstieg bis 201,88 USD oder sogar an das Allzeithoch bei 239,71 USD möglich. (Analyse vom 23.08.2019)