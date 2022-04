Auf Twitter habe Kiyosaki kürzlich ein düsteres Bild der US-Wirtschaft gezeichnet und eine Rezession und einen Zusammenbruch des US-Dollars prognostiziert. "Rezession und Crash kommen", habe er getwittert. "REPO MARKET INVERSION. Das letzte Mal, dass dies geschah, war 2008." Tatsächlich sei die Zinskurve aus 2- und 10-jährigen Anleihen zuletzt invers geworden. Außerdem werde die aktuelle geopolitische Situation mit dem Krieg in der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland dem US-Dollar schaden, so Kiyosaki weiter. "Biden ohrfeigt Putin auf der Weltbühne. Toxische Männlichkeit. Welt in Schwierigkeiten. Die Staatsverschuldung wird durch die Decke gehen. Biden verursacht Inflation und gibt Putin die Schuld. Der Dollar wird implodieren", habe er gesagt.



Auch die Inflation sei für den Bestsellerautor ein wichtiges Thema. So habe er seine Twitter-Follower gefragt, ob Thunfisch in Dosen oder eine Silver-Eagle-Münze in fünf Jahren wertvoller sein würde. Kiyosaki habe daraufhin erklärt, dass eine Silver Eagle-Münze 250 USD oder mehr wert sein werde, wenn der Thunfisch auf 25 USD ansteigt. Aber seine eigentliche Antwort habe gelautet: "Wenn Thunfisch auf 25 Dollar pro Dose steigt, sind wir alle SCHROTT. Die REVOLUTION beginnt, weil 40% der Amerikaner weniger als 1.000 Dollar haben. Thunfisch für 25 Dollar ruiniert sie und die USA." Kiyosakis Rat sei, die Gelegenheit zu nutzen, "um reich zu werden". Sein Tipp: "Kaufen Sie mehr Gold, Silber, Bitcoin, Ethereum & Solana vor dem 3. Weltkrieg."



Sicherlich zeichne Kiyosaki hier ein sehr düsteres Bild. Die Rezessionsgefahr sei aber nicht von der Hand zu weisen. Und auch der US-Dollar werde geschwächt. Letztlich sei die Forderung Putins, Gas und Öl in Rubel und nicht mehr in US-Dollar zu bezahlen, auch ein Angriff auf die US-amerikanische Währung. (05.04.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Edelmetallsektor sende nach wie vor gemischte Signale, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem die Minen am Freitag Stärke gezeigt hätten, hätten sie gestern dem Goldpreis nicht folgen können und hätten meist im Minus notiert. Derweil würden sich immer mehr Marktteilnehmer Sorgen ob einer Rezession in den USA machen. So auch Bestseller-Autor Robert Kiyosaki ("Rich Dad Poor Dad"). Seiner Ansicht nach stehe eine Rezession bevor und der US-Dollar werde implodieren.