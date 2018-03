NetDania Forex and Stocks

FXCM Trading Station Mobile

Diese kostenlose Trading App für mobile Nutzer bietet Zugang zu über 56 Währungspaaren. Dank eines unkomplizierten Zugangs zu den Forexmärkten können Trader ihre Transaktionen mit Hilfe von starken Trading Tools platzieren und verwalten.



Trade Interceptor

Sowohl Nutzer von iPhones wie Android Geräten finden diese App mit all ihren vielen Optionen nützlich. Sie bietet Tools für Analyse sowie technische Trading Tools, mit knapp 100 technischen Chart Indikatoren. Nutzer haben Zugang zu Echtzeit-Direktnotierungen und Preis-Charts. Zusätzlich dazu können User Alerts für neue Updates und Preisniveaus einstellen, anhand historischer Preisdaten Tradingsituationen simulieren sowie Trading Strategien mit Hilfe von Backtests durchführen.



XE Currency

Diese App bietet Währungsumrechnungskurse für jede Währung auf dieser Welt. Man kann Kursnotierungen in Echtzeit und Charts einsehen, sowie historische Kurse. Trader können sich in ihrer Analyse auf zehn Währungen konzentrieren, die sich beobachten wollen. Die Pro-Version der App ist bei denjenigen Tradern beliebt, die ihren Fokus erweitern und bis zu 20 Währungen parallel beobachten möchten. XE Currency ist eine kostenlose und für jeden Trader zugängliche App.



Thinkorswim Mobile

Diese mobile App von TD Ameritrade ist für alle Kunden des Brokers erhältlich und ist bei Nutzern sehr beliebt, da sie eine Rundum-Service Handelsplattform bietet. Sie ermöglicht Zugang zu Live Streaming Charts und kann durch individuell gestaltete Chart-Lerntools oder gängige technische Indikatoren ergänzt werden. Die App bietet eine breite Palette an Funktionen: Man kann mit ihr aktuelle Börsennachrichten einsehen, aber auch Positionen, Aufträge und Konten beobachten oder Änderungen an Börsenaufträgen oder Benachrichtigungen vornehmen. Darüber hinaus kann mit Hilfe der App Geld in Handelskonten eingezahlt werden. Die App hat ein benutzerfreundliches Interface.









Forex Trader haben es mit einem aktiven und oft volatilen Markt zu tun, der von wirtschaftlichen Ereignissen und täglichen Meldungen beeinflusst werden kann. Aus diesem Grund verfolgen erfahrene Trader aktuelle Nachrichten und haben einen konstanten Zugang zu ihren Handelskonten sowie zu Marktnachrichten und diversen Charts. Die Notwendigkeit, einen konstanten Zugriff zu haben, passt gut zu den neuen Entwicklungen in Richtung Mobiles Trading. Mobile Forex Applikationen sind besonders beliebt, und fast alle Forex Trader verwenden sie mittlerweile, da sie einen flexiblen Zugang zu Information, Tools und Trading Möglichkeiten bieten. Während die Technologie weiterentwickelt wird, werden neue mobile Apps designt, die immer bessere Funktionen und eine bessere Bedienbarkeit aufweisen. Es wird also immer einfacher, mit Hilfe eines Smartphones unterwegs zu traden. In diesem Artikel schauen wir uns kurz ein paar der aktuell besten Trading Apps auf dem Markt an.Diese App ist auf der Rangliste der beliebtesten Apps ganz oben. Einfach in der Benutzung und leicht zugänglich, ist sie für iPhones und Android Smartphones verfügbar. Sie bietet eine imposante Reihe an Funktionen und ermöglicht den Zugang zu Echtzeit-Direktnotierungen von Aktien und Rohstoffen. Die App bietet außerdem Live Streaming Charts und News Updates, und erlaubt es Nutzern, Preise und Benachrichtigungen für ausgewählte Währungspaare einzustellen.