Chainlink (LINK) habe es sich zur Aufgabe gemacht, die Visionen der Blockchain-Community mit der realen Welt in Einklang zu bringen. Der dezentrale Oracle-Service solle Smart Contracts mit klassischen Anwendungen kompatibel machen. Der Shootingstar 2019 belege seit Monaten gute Plätze im Krypto-TSI-Ranking und nehme auch im neuen Jahr viel Schwung auf. Getrieben werde das Interesse von in sozialen Medien aktiven Kryptotradern, die nun kurzfristig das Hoch bei 4,00 Dollar als Ziel ausrufen würden. Tatsächlich sei der kurzfristige Aufwärtstrend voll intakt und Chainlink eines der spannendsten Projekte für 2020. Chainlink habe auf 52-Wochen-Sicht 2.100 Prozent zugelegt.



Bitcoin sei nach wie vor der Platzhirsch unter allen Kryptowährungen. Es lohne sich jedoch auch einen Blick auf die anderen Top-Coins zu werfen, welche auf 52-Wochen-Sicht eine noch bessere Performance als Bitcoin aufweisen würden. Mit Tezos, Bitcoin Cash und Chainlink (+250 Prozent seit Depotaufnahme) habe "Der Aktionär" nun drei solcher Altcoins vorgestellt. Beim letztgenannten Coin haben die Anleger ihr Geld innerhalb von einem Jahr mehr als verzwanzigfacht, so Emil Jusifov.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Berichterstattung im Krypto-Umfeld fokussiert sich überwiegend auf Bitcoin - die größte und bekannteste Kryptowährung, so Emil Jusifov von "Der Aktionär".Im Jahresverlauf habe Bitcoin zu den besten Performern unter den Top 100-Coins gehört. Wer vor einem Jahr in Bitcoin investiert habe, der könne sich jetzt über eine Rendite von 160 Prozent freuen. Im Vergleich dazu habe der S&P 500 lediglich um circa 25 Prozent zugelegt. Angesichts dieser tollen Performance von Bitcoin verliere man eine Reihe von interessanten Altcoins aus dem Blick. "Der Aktionär" stelle im Folgenden drei Altcoins vor, welche den Bitcoin auf 52-Wochen-Sicht deutlich outperformt hätten.Die Protagonisten von Bitcoin Cash (BCH) hätten es sich zum Ziel gesetzt, Bitcoin als Haupt-Kryptowährung zu verdrängen. Erreicht werden solle dies durch die erweiterte Blockgröße (32 Megabyte) und damit einhergehendes größeres Transaktionsvolumen. 2017 sei BCH in der Spitze um über 1.400 Prozent gestiegen, sei aber im Zuge der Gesamtmarktkorrektur deutlich zurückgekommen. Aktuell erfreue sich der Coin wieder großer Beliebtheit und weise eine Jahresperformance (auf 52-Wochen-Sicht) von über 200 Prozent plus auf.