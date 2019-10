In den USA würden am Dienstag und Donnerstag neue Zahlen zu Häuserverkäufen zeigen, ob der Immobilienmarkt so stark bleibe wie zuletzt. Wichtig würden am Donnerstag zudem die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter im September. Auf asiatischer Seite kämen die wichtigsten Indikatoren von Japans Handelsbilanz am Montag sowie den Industriegewinnen chinesischer Firmen am Sonntag in einer Woche.



München (www.aktiencheck.de) - Zeigen die Fortschritte beim Brexit und den Handelskonflikten schon Wirkung und die Stimmung bessert sich? Dies ist gerade auf Unternehmensseite die Frage der kommenden Woche, denn es stehen zahlreiche Stimmungsdaten an, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers."Ich rechne sowohl bei den Einkaufsmanagerindices wie beim ifo-Geschäftsklima mit einer leichten Verbesserung im Oktober", so Greil zu den am Donnerstag und Freitag anstehenden Veröffentlichungen. Der Chefstratege weiter: "Gerade für die deutsche Industrie ist zumindest eine Stabilisierung wichtig, um nicht noch tiefer in den Rezessionsstrudel hineingezogen zu werden. Für die weitere Stimmung auf Unternehmensseite wird im vierten Quartal außerdem entscheidend sein, ob die US-Handelskonflikte - nicht nur mit China, sondern zunehmend auch mit der EU - Deeskalation erkennen lassen oder nicht."Aber auch auf Verbraucherseite stünden wichtige Vertrauensdaten an: Am Mittwoch für die Eurozone im Oktober und am Freitag das finale Michigan-Verbrauchervertrauen in den USA sowie das deutsche GfK-Konsumklima. Damit würden die Ergebnisse der ifo- und der GfK-Umfrage am selben Tag veröffentlicht. In Deutschland stünden darüber hinaus am Montag die Produzentenpreise im September auf der Agenda. Eine klare Erwartung gebe es am Donnerstag an die letzte EZB-Sitzung unter der Leitung von Mario Draghi. "Mario Draghi wird ein positives Fazit seiner achtjährigen Amtszeit ziehen und er wird nochmals eindringlich fiskalpolitische Maßnahmen fordern - allen voran von Deutschland. Aber auch dieses Mal wird Berlin seinen Rufen nicht nachkommen", meine Robert Greil.