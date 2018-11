Börsenplätze Bertrandt-Aktie:



Kurzprofil Bertrandt AG:



Der Bertrandt-Konzern (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT) bietet seit über 40 Jahren Entwicklungslösungen für die internationale Automobil- und Luftfahrtindustrie in Europa, China und den USA. Insgesamt stehen rund 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 47 Standorten für tiefes Know-how, zukunftsfähige Projektlösungen und hohe Kundenorientierung. Zu den Hauptkunden zählen die großen Hersteller sowie zahlreiche Systemlieferanten. (06.11.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Bertrandt-Aktienanalyse von Analyst Frank Biller von der LBBW:Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Bertrandt AG (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT).Der Aufsichtsrat von Bertrandt habe in seiner heutigen Sitzung beschlossen, den bisherigen Vorsitzenden des Vorstands, Dietmar Bichler, der Hauptversammlung am 20. Februar 2019 als Aufsichtsratsvorsitzenden vorzuschlagen. Dietmar Bichler sei 1982 ins Unternehmen eingetreten, habe 1993 zusammen mit Heinz Kenkmann mehrheitlich die Anteile am Unternehmen vom Firmengründer Harry Bertrandt erworben. Seit 2001 sei er Vorsitzender des Vorstands bei Bertrandt.Die Amtszeit des Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Klaus Beyer (77) ende mit der Hauptversammlung im Februar 2019. Er werde die Wahl von Dietmar Bichler als seinen Nachfolger empfehlen.Das Aktiengesetz sehe eine Cooling-off-Periode von zwei Jahren für den Wechsel eines Vorstandsmitgliedes in den Aufsichtsrat vor. Sofern ein Aktionär mehr als 25% der Stimmrechte halte, könne dieser die Wahl des betreffenden Vorstandes vorschlagen. Damit sei der geplante Wechsel von Herrn Bichler an die Zustimmung von Volkswagen (29% der Bertrandt-Anteile würden von der Tochtergesellschaft Porsche AG gehalten) gebunden.Die Aktie besitze Kurspotenzial. Auf Basis seiner Bewertungsmodelle (DCF- und Peergroup) ermittelt Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, mit seinen angepassten Schätzungen einen fairen Wert der Bertrandt-Aktie von rund 100 EUR. Damit passe der Analyst sein Kursziel (alt: 104 EUR) auf diesen Wert leicht an und bestätige das Rating "kaufen". Als größtes Risiko sehe er eine nachlassende Fremdvergabe von Ingenieurdienstleistungen seitens der Kunden. (Analyse vom 05.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link