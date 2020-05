Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Die Legende habe gesprochen und alle hätten zugehört. Doch was Warren Buffett bei der Jahreshauptversammlung am Wochenende zu sagen gehabt habe, habe den Anlegern nicht gefallen. Der Starinvestor sitze nach wie vor auf einem Riesenberg von Cash. Exakt 137 Mrd. USD besitze Berkshire Hathaway und Buffett habe keine Idee, wo er investieren solle. "Wir haben nicht investiert, weil wir kein attraktives Investment gefunden haben", so Buffett am Samstag.Buffett sei bekannt dafür, dann zuzugreifen, wenn der Markt voller Angst sei und die Kurse würden abstürzen. In der Finanzkrise habe er in Bankaktien investiert und später üppige Gewinne eingefahren. Seine jetzige Zurückhaltung sei Wasser auf die Mühlen der Pessimisten, die in der aktuellen Marktphase eine Bärenmarktrally sehen würden. Offenbar rechne auch Buffett damit, bald merklich günstiger zum Zug zu kommen. Deswegen halte er sein Pulver trocken.Die meisten Fondsmanager hätten zum Rapport bei ihrem Chef antreten müssen, wenn sie im Corona-Crash keine Kaufchance gesehen hätten. Buffett indes müsse für seine Passivität in den Medien und von den Investoren kaum Kritik einstecken. Dabei sei es nicht das erste Mal, dass die Legende schwere Fehler mache. Buffett habe z.B. viele Jahre gebraucht, um zu erkennen, welch starke Unternehmen Apple und Amazon.com seien. Er habe gekauft, nachdem sich die Aktienkurse bereits vervielfacht hätten. Mit seinem Investment in Kraft Heinz hingegen habe Buffett einen riesigen Flop gelandet. Nun wirke Buffett weiterhin sonderbar mutlos und uninspiriert. Ein Kauf der Berkshire Hathaway-Aktie dränge sich deswegen aktuell nicht auf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.05.2020)Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:165,78 EUR -3,27% (04.05.2020, 11:58)