Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (27.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Erst im Mai habe Warren Buffett zum ersten Mal bekannt gegeben, sich Aktiem des E-Commerce Giganten Amazon.com zugelegt zu haben. Aus einer neu veröffentlichten 13-F-Filing sei jetzt hervorgegangen, dass seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway erneut zugeschlagen habe. Im zweiten Quartal seien weitere 54.000 Aktien gekauft worden. Damit erhöhe sich der Gesamtbestand der Amazon.com-Aktien um 11% auf 537.300 Stück. Mit rund 1 Mrd. USD an Wert sei die Position im Vergleich zum Gesamtportfolio immer noch recht klein.Der Einstieg bei Amazon.com sei für viele Anleger und Marktbeobachter recht überraschend gekommen. Buffet gelte nicht gerade als großer Fan von Technologiewerten, da er bekanntlich nur in Unternehmen investiere, die er vollends verstehe. Buffett habe aber bekundet, dass die Entscheidung von einem seiner beiden Investment-Managern Todd Combs und Ted Weschler getroffen worden sei. Allerdings sei es kein Geheimnis, dass das Orakel aus Omaha schon lange ein großer Amazon.com-Fan sei. Regelmäßig spreche Buffett von CEO Jeff Bezos in höchsten Tönen.Ob die Entscheidung zum Nachkauf diesmal von Buffet oder Munger gefällt worden sei, sei bislang unklar. Durchaus kritisch könne man allerdings die Tatsache sehen, dass Buffett erst jetzt, gut 20 Jahre nach dem Amazon.com-IPO beim E-Commerce-Riesen einsteige. Doch auch der erfolgreichste Investor aller Zeiten sei auch nur ein Mensch. Fakt sei jedoch: Es tue sich einiges in der Holding Berkshire Hathaway. Anleger sollten diese Veränderungen weiter im Auge behalten, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.08.2019)Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Amazon, Berkshire Hathaway.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link