Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

165,94 EUR -0,68% (27.07.2020, 15:18)



Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

165,64 EUR -0,90% (27.07.2020, 15:05)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

194,52 USD +0,66% (26.07.2020, 22:10)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (27.07.2020/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway: Warren Buffett schlägt wieder zu - AktiennewsDer Börsen-Altmeister ist wieder in Kauflaune, so die Experten von "FONDS professionell".Die Investorenlegende habe in den vergangenen Tagen im großen Stil Anteile an der Bank of America aufgestockt.Warren Buffetts Holding Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) habe für rund 800 Millionen US-Dollar knapp 34 Millionen Aktien der Bank of America erworben, berichte das "Handelsblatt". Damit steige der Anteil der Investorenlegende an Amerikas zweitgrößter Geschäftsbank auf 11,3 Prozent, wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgehe.Im Zuge der Coronakrise sei der Aktienkurs der Bank of America in diesem Jahr um rund 30 Prozent eingebrochen. Das Geldhaus aus Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina zähle bereits seit längerer Zeit zu Buffetts Lieblingsbanken. Ende März sei sie hinter Apple die zweitgrößte Position in Berkshires Aktienportfolio gewesen. In andere Banken habe Buffett hingegen nicht mehr so viel Vertrauen. Im Mai beispielsweise habe er 84 Prozent seiner Goldman-Sachs-Anteile verkauft. Zudem habe er seine Positionen an JP Morgan, US Bancorp und Bank of New York Mellon reduziert.