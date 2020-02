Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Das Geld für seine ersten Aktienkäufe habe Warren Buffett einst als Zeitungsjunge verdient, später habe er ganze Verlage ins Portfolio seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway gekauft. Der Wandel in der Medienbranche gehe jedoch auch an diesen Firmen nicht spurlos vorbei. Jetzt habe der Starinvestor die Reißleine gezogen.Am Mittwoch habe die Buffett-Holding den Verkauf des kompletten Zeitungsgeschäfts an das Partnerunternehmen Lee Enterprises bekannt gegeben. Betroffen davon sei die gesamte Berkshire Hathaway (BH) Media Group mit über 31 lokalen Tageszeitungen und 49 Wochenblättern sowie die Zeitung "The Buffalo News", die sich seit 1977 im direkten Besitz von Berkshire Hathaway befinde.Grund für den Verkauf sei der tief greifende Wandel in der Medienbranche, der sich vor allem bei kleineren Printmedien in massiv sinkenden Auflagen niederschlage. Die rückläufigen Werbeeinnahmen hätten immer wieder Stellenstreichungen zur Folge gehabt. Im letzten Jahr habe Buffett gesagt, die meisten lokalen Zeitungen seien "erledigt".Für Käufer Lee Enterprises sei der Deal trotzdem von großer Bedeutung. Durch den Kauf könne das Unternehmen seine Leserschaft und die Zahl seiner Publikationen auf einen Schlag etwa verdoppeln. Die Aktie des Unternehmens sei daraufhin am Mittwoch in der Spitze um 80 Prozent nach oben geschossen.Den Kaufpreis für BH Media und "The Buffalo News" würden die beiden Unternehmen auf 140 Millionen Dollar in bar beziffern. Der Clou: Das Geld für den Kauf sowie weitere 436 Millionen Dollar zur Refinanzierung von Schulden und zur Stärkung der Cash-Position erhalte Lee Enterprises im Rahmen einer langfristigen Finanzierung von Berkshire Hathaway. Im Gegenzug kassiere die Buffett-Holding neun Prozent Zinsen im Jahr. So viel dürfte Buffett mit seinen Zeitungen schon lange nicht mehr verdient haben.Auch wenn es für Buffett in den letzten Jahren immer schwerer geworden sei, die Performance des S&P 500 zu übertreffen, befinde sich die Berkshire-B-Aktie seit Jahren in einem langfristigen Aufwärtstrend. Erst Mitte Januar habe sie bei 231,61 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht.Langfristig orientierte Anleger bleiben dabei und lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Berkshire Hathaway-Aktie. (Analyse vom 30.01.2020)