Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

185,40 EUR +0,99% (31.08.2020, 09:23)



Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

184,90 EUR +1,24% (31.08.2020, 09:09)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

218,55 USD +0,77% (28.08.2020)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (31.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Die ganze Welt feiere Warren Buffetts Jubiläum - man finde kaum eine renommierte Zeitung, die der Investorenlegende nicht mindestens einen Artikel zu seinem 90. Geburtstag gewidmet habe. Und was mache Buffett selbst? Statt sich von seinen Fans feiern zu lassen, verkünde er lieber eine neue Investition. Und diese könne sich sehen lassen.Buffett habe am Sonntag bekannt gegeben, jeweils fünf Prozent der Anteile von fünf japanischen Handelsgesellschaften - Tochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui, und Sumitomo - über einen Zeitraum von zwölf Monaten erworben zu haben. Die Gesamtsumme der Investition belaufe sich auf 6,25 Milliarden Dollar.Laut dem Unternehmen handle es sich dabei um langfristige Investitionen - diese könnten mit der Zeit auf jeweils 9,9 Prozent der Anteile pro Unternehmen ausgebaut werden."Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung: Das Buffett-Papier ist ein "Strong Buy". Anleger können jederzeit zugreifen, so Emil Jusifov. Seit der Empfehlung des "Aktionär" Anfang Juni habe die Aktie bereits rund 9% zugelegt. (Analyse vom 31.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie: