XETRA-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

207,50 EUR +1,05% (02.03.2021, 13:22)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

249,21 USD +3,62% (01.03.2021, 22:10)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Deutschland Berkshire Hathaway-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol Deutschland: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (02.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol Deutschland: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Die Investmentgesellschaft von Warren Buffett habe in letzter Zeit viel Geld in den Rückkauf der eigenen Aktien investiert. Maydorn könne diesen Schritt nicht richtig nachvollziehen. Das sei seiner Meinung nach eine Ideenlosigkeit des Starinvestors. Es gebe schließlich am Aktienmarkt noch immer recht viele Alternativen. Die Aktionäre von Berkshire Hathaway würden das aber offensichtlich gut finden, denn die Aktie laufe sehr gut. Investierte Anleger könnten daher dabeibleiben, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.03.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:207,15 EUR +0,14% (02.03.2021, 13:33)