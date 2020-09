Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

184,36 EUR -1,24% (17.09.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

217,50 USD -0,95% (17.09.2020, 21:36)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (17.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview "Der Aktionär TV" die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Warren Buffet glaube anscheinend an den Erfolg von Snowflake und sei über seine Investmentgesellschaft beim Börsenneuling eingestiegen. Sein Engagement bei einem Tech-Unternehmen mit einer astronomischen Bewertung sei schon etwas überraschend. Das lasse vermuten, dass wohl nicht Buffet selbst bei Snowflake zugegriffen habe, sondern wahrschienlich seine jüngeren Mitarbeiter - aber natürlich nicht ohne seine Zustimmung. Und gleich am ersten habe sich der Einstieg gelohnt, der Einsatz von 730 Mio. USD habe sich verdoppelt. Die größte Position (43%) im rund 200 Mrd. USD schweren Portfolio von Berkshire Hathaway bleibe jedoch Apple, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.09.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:183,54 EUR -1,33% (17.09.2020, 21:49)