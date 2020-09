Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (08.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Die Anteilscheine von Buffetts Investment-Holding hätten während der Korrekturphase überraschenderweise kaum verloren und würden nur wenige Prozent unterhalb ihres September-Hochs notieren. Das Erstaunliche dabei sei, dass das Portfolio von Berkshire Hathaway nach wie vor größtenteils aus Apple-Aktien - fast 50% des Aktienkapitals im Gesamtportfolio - bestehe. Und gerade die Apple-Aktie habe in den letzten Tagen deutlich korrgiert. In der Spitze habe das Kursminus bei rund 20% gelegen.Die Gründe für die Relative Stärke von Berkshire Hathaway seien vielfältig. Zum einen kaufe Buffett massiv eigene Aktien zurück. Zum anderen verfüge Berkshire Hathaway aktuell über riesige Barreserven. Im zweiten Quartal sei der Geldberg, auf dem der 90-jährige Staranleger sitze, um gut 10 Mrd. auf den Rekordbetrag von 146,6 Mrd. USD gestiegen. Zudem ziehe die Berkshire Hathaway-Aktie schlichtweg einen anderen Anleger-Typus an. Erwähnenswert sei auch Buffetts massiver Abbau der Anteile an Altindustrien in seinem Portfolio - u.a. habe der Investmentguru einen großen Teil seiner Bankbeteiligungen sowie Öl- und Fluggesellschaften verkauft.Positiv hätten die Investoren auch seine neueste Milliarden-Investition in Japan gewertet. Vorletzte Woche habe Buffett bekanntgegeben, jeweils 5% der Anteile von fünf japanischen Handelsgesellschaften - Tochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui, und Sumitomo - über einen Zeitraum von zwölf Monaten erworben zu haben. Die Gesamtsumme der Investition belaufe sich auf 6,25 Mrd. USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie: