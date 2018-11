NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (06.11.2018/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Das Papier der US-Holdinggesellschaft habe zu Wochenbeginn kräftig zulegen können. Grund dafür seien Meldungen über einen satten Quartalsgewinn und einen Aktienrückkauf vom Wochenende.Nicht zuletzt dank des Kurssprungs am Montag habe die Berkshire Hathaway-Aktie seit Jahresbeginn rund 9% zugelegt und damit bislang besser abgeschnitten als die US-Leitindices Dow Jones (plus 3%) und der breitere S&P 500 (plus 2,5%). Investierte Anleger sollten dabei bleiben. Neueinsteiger könnten den Sprung zurück über die 200-Tage-Linie zum Kauf nutzen und auf eine Fortsetzung der Outperformance setzen, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2018)