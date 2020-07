NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

193,25 USD +0,60% (23.07.2020, 22:10)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (24.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Warren Buffett sei für viele der größte Investor aller Zeiten. Der Altmeister habe es über Jahre hinweg geschafft, den Markt outzuperformen. In der Coronakrise habe Buffett allerdings nicht ganz so glücklich agiert und habe es verpasst, rechtzeitig den Crash für lukrative Zukäufe zu nutzen. Langsam aber sicher beginne aber auch der Investment-Guru seinen hohen Cashberg abzubauen.Wie gestern bekannt geworden sei, habe Buffett seine Beteiligung bei Bank of America aufgestockt. Dies gehe aus einem aktuellen Zulassungsgesuch der SEC hervor. Dass der Altmeister jetzt seine Banken-Beteiligungen wieder aufstocke, zeuge davon, dass er wieder optimistischer in die Zukunft blicke. Denn bei einer starken wirtschaftlichen Erholung würden auch die Banken überproportional profitieren. Zeitgleich baue Buffett weiter seine hohe Cashquote ab. Diese dürfte nach den jüngsten Transaktionen von 137 Mrd. USD nun auf 122 Mrd. USD gefallen sein. Aus charttechnischer habe die Berkshire Hathaway-Aktie neulich nach dem Überschreiten der 50-Tage-Linie ein neues Kausignal ausgelöst. Das Papier bleibe ein antizyklischer Kauf, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:165,32 EUR -0,84% (24.07.2020, 08:37)Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:165,54 EUR +0,07% (23.07.2020, 17:35)